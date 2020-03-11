Український футболіст показав паніку через коронавiрус

Відомий український футболіст Олексій Дитят'єв, який виступає у польській "Краковії" показав, що відбувається в магазинах Кракова у зв'язку з коронавірусом.

"Ось так виглядає паніка. Краків починає панікувати", – підписав знімок спортсмен.

Паніка через коронавiрус у Кракові @dytiatiev_alexey

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Кабін ухвалив рішення ввести карантин в Україні через епідемію коронавiрусу. Він триватиме з 12 березня до 3 квітня.

У столиці закриють школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри, кінотеатри.

Крім того, УЄФА через коронавiрус скасував матчі Ліги Європи, а УПЛ ухвалила рішення 23-й (14-15 березня) і 24-й (21 березня) тури чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі провести без уболівальників

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