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11 березня • оновлено в 23:17
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Український футболіст показав паніку через коронавiрус

4.9т
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Відомий український футболіст Олексій Дитят'єв, який виступає у польській "Краковії" показав, що відбувається в магазинах Кракова у зв'язку з коронавірусом.

"Ось так виглядає паніка. Краків починає панікувати", – підписав знімок спортсмен.

Паніка через коронавiрус у Кракові

Паніка через коронавiрус у Кракові

@dytiatiev_alexey

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Кабін ухвалив рішення ввести карантин в Україні через епідемію коронавiрусу. Він триватиме з 12 березня до 3 квітня.

У столиці закриють школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри, кінотеатри.

Крім того, УЄФА через коронавiрус скасував матчі Ліги Європи, а УПЛ ухвалила рішення 23-й (14-15 березня) і 24-й (21 березня) тури чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі провести без уболівальників

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Місце
Польща Краків
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Гоша Злой
Гоша Злой
бред, кто в панике покупает тюльпаны?нормальная закупка для семьи...
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