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8 квітня • оновлено в 22:09
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Український футболіст Пантя вивів "Славію" у фінал Кубка Білорусі

1.7т
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Український півзахисник "Славії" Юрій Пантя забив єдиний і переможний гол у півфіналі Кубка Білорусі проти БАТЕ.

30-річний уродженець Чернівців вийшов в стартовому складі і на 10-й хвилині відзначився точним ударом по воротах Щербицького. Хавбек продемонстрував чудовий футбольний інтелект, грамотно уникнувши штучного офсайду.

"Славія" – БАТЕ 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 10 Пантя.

Славія – Барановський, Раєвський (Ковалевський, 82), Тимонюк, Пантя, Шевченко, Потапов, Чухлєй (Сенько, 88), Котляров (Костров, 74), Нарх, Жук, Мельников.

БАТЕ – Щербицький, Філіпенко, Филипович, Настич, Копітовіч, Стасевич, Драгун, Міліч (Нехайчик, 63), Яблонський (муках, 72), Віллумссон, Скавиш (Дубайіч, 80).

Попередження: Котляров (6), Филипович (9), Міліч (28), Тимонюк (38), Потапов (60), Нарх (62), муках (80), Жук (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пантя відмовився вважати Крим Росією або Україною, привівши в приклад відповідь боксера Олександра Усика.

Крім того. гравець уникнув відповіді на пряме запитання, чи є Росія агресором.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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