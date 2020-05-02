Український футболіст Олексій Хахльов втрапив у скандал із червоним прапором і Леніним

Максим Богданов Футбол 14:57, 2.05.2020 Оновлено: 15:26, 2.05.2020

Півзахисник "Карпат" Олексій Хахльов привітав свою 76-річчям бабусю спільною фотографією, на якій тримав червоний прапор із зображенням Володимира Леніна.

Олексій Хахльов
@alexykhakhlev

Пізніше футболіст вибачився за цей пост.

"Бувають жарти доречні й недоречні. Моє останнє розміщене фото саме з розряду недоречних жартів. Прошу вибачення у всіх, кого цим образив", – написав 21-річний футболіст.

@alexykhakhlev

Команда винесла гравцеві суворе попередження.

"Футбольний клуб "Карпати" вважає неприпустимим розміщення будь-яких світлин, де гравці клубу позують на фоні чужорідної символіки. Олексій Хахльов, який дозволив собі негідний вчинок, був попереджений та проінформований про більш серйозні санкції у разі повторення подібного. Футболіст – публічна особа, що не має права навіть у соціальних мережах завдавати шкоди репутації клубу. Крім того, з гравцями команд усіх вікових категорій клубу буде проведено бесіди щодо неприпустимості подібних вчинків", – сказано в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ф утболіст збірної Боснії та Герцеговини Тоні Шуньїч, який виступає за московське "Динамо", зізнався, що не знає, хто такий Володимир Ленін.

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