Головна Новини
3 травня • оновлено в 23:21
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Український футболіст Олексій Хахльов втрапив у скандал із червоним прапором і Леніним

7.9т
Читати матеріал російською

Півзахисник "Карпат" Олексій Хахльов привітав свою 76-річчям бабусю спільною фотографією, на якій тримав червоний прапор із зображенням Володимира Леніна.

Олексій Хахльов

Олексій Хахльов

@alexykhakhlev

Пізніше футболіст вибачився за цей пост.

"Бувають жарти доречні й недоречні. Моє останнє розміщене фото саме з розряду недоречних жартів. Прошу вибачення у всіх, кого цим образив", – написав 21-річний футболіст.

Український футболіст втрапив у скандал із червоним прапором і Леніним

@alexykhakhlev

Команда винесла гравцеві суворе попередження.

"Футбольний клуб "Карпати" вважає неприпустимим розміщення будь-яких світлин, де гравці клубу позують на фоні чужорідної символіки. Олексій Хахльов, який дозволив собі негідний вчинок, був попереджений та проінформований про більш серйозні санкції у разі повторення подібного. Футболіст – публічна особа, що не має права навіть у соціальних мережах завдавати шкоди репутації клубу. Крім того, з гравцями команд усіх вікових категорій клубу буде проведено бесіди щодо неприпустимості подібних вчинків", – сказано в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ф утболіст збірної Боснії та Герцеговини Тоні Шуньїч, який виступає за московське "Динамо", зізнався, що не знає, хто такий Володимир Ленін.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Україна
Тег
ФК Карпати
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
55
5
Смішно
0
Цікаво
19
Сумно
18
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
"стыдливое" малодушное ч.м.о.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Roma Roma
Roma Roma
Киевский Красноармеец, савок заткнись
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Envy
VS
Bad News Bears
Победа Bad News Bears
1.97 Сделать ставку
Liquid
VS
Yeah
Победа Liquid на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.55 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
Movistar Riders
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.82 Сделать ставку
Espada
VS
Syman
Победа Espada
1.55 Сделать ставку
pro100
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion
1.70 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
NaVi
Победа Virtus.pro с форой в +1,5 карты
2,08 Сделать ставку
Cloud9
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves
1.55 Сделать ставку
Gen.G
VS
Evil Geniuses
Победа Evil Geniuses
1.50 Сделать ставку