Український футболіст наїхав на відомий портал Transfermarkt

Український нападник "Кайсеріспора" Артем Кравець заявив, що інформація про його травми, зазначена на відомому сайті Transfermarkt, не відповідає дійсності.

"Ви опублікували багато неправдивої інформації про мене, перевіряйте її, перш ніж писати! У мене не було двох останніх травм, які вказані у моєму профілі. Я намагався зв'язатися з вами всіма можливими способами, але ви ніяк не реагуєте! Видаліть інформацію про дві останні травми з моєї сторінки, оскільки це неправда!" – написав Кравець у своєму профілі Instagram.

Артем Кравець World Cup

Він також додав, що невелике ушкодження плеча, через яке він пропустив одне тренування, не є травмою.

У нинішньому сезоні українець провів 5 матчів за "Кайсеріспор", зумівши тричі вразити ворота суперників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" повністю не розплатилося за трансфер легіонера.

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