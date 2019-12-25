Український футболіст наїхав на відомий портал Transfermarkt

Український нападник "Кайсеріспора" Артем Кравець заявив, що інформація про його травми, зазначена на відомому сайті Transfermarkt, не відповідає дійсності.
"Ви опублікували багато неправдивої інформації про мене, перевіряйте її, перш ніж писати! У мене не було двох останніх травм, які вказані у моєму профілі. Я намагався зв'язатися з вами всіма можливими способами, але ви ніяк не реагуєте! Видаліть інформацію про дві останні травми з моєї сторінки, оскільки це неправда!" – написав Кравець у своєму профілі Instagram.
Артем Кравець
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@transfermarkt_official You put a lot of wrong information, check it before you write it! I do not have 2 last injuries what you put on my profile, I try to write you everywhere, but you do not make corrections! Delete last two injuries from my profile, because it's not true! CHECK INFORMATION BEFORE PUBLISHING, it's your job! 😠☝🏼 PSSmall hit on my shoulder and missing one training with the team - it's not injury!
Він також додав, що невелике ушкодження плеча, через яке він пропустив одне тренування, не є травмою.
У нинішньому сезоні українець провів 5 матчів за "Кайсеріспор", зумівши тричі вразити ворота суперників.
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" повністю не розплатилося за трансфер легіонера.
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