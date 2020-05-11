Український захисник "Мінська" Євген Чаговець став першим футболістом в чемпіонаті Білорусі, у якого підозрюють коронавірус.

Як повідомляє видання Tribuna, раніше "Білоруський футбол" написав про те, що один гравець "Мінська" здав позитивний тест на коронавірус, в результаті чого вся команда була відправлена на двотижневий карантин. Тепер стало відомо, що цим футболістом є Чаговець. Він не був включений у заявку свого клубу на недавньому матчі проти "Городеї".

Євген Чаговець Sportarena

Нагадаємо, що, незважаючи на пандемію коронавірусу, в Білорусі триває розіграш національної першості в усіх дивізіонах, а вболівальникам все ще дозволено перебувати на трибунах.

У нинішньому сезоні 22-річний ексфутболіст донецького "Шахтаря" провів сім матчів, відзначившись одним голом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відоме прізвище українського футболіста, у якого першим виявили коронавірус.