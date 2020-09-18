Український футболіст достроково залишить свій клуб і перейде в "Динамо"

Михайло Морозов Футбол 17:48, 18.09.2020

Український захисник Володимир Костевич достроково піде з "Леха" та приєднається до київського "Динамо", яке раніше підписало з футболістом попередню угоду.

Контракт нашого співвітчизника з польським клубом діяв до 31 грудня 2020 року, тому Костевич мав поповнити склад столичної команди 1 січня 2021 року.

Як повідомляє видання Meczyki, "Динамо" вдалося домовитися з "Лехом" про те, що українець перейде в київський клуб вже зараз.

Відзначимо, що після того, як стало відомо про підписання захисником контракту зі столичною командою, він був виключений зі складу, а на його місце був запрошений інший українець Василь Кравець з іспанського "Леганеса".

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати "Леха" зраділи, дізнавшись про те, що Костевич залишить їхній клуб.

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