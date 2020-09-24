Український футболіст "Динамо" офіційно перейшов у чемпіонат Росії

Український півзахисник "Динамо" Ахмед Алібеков на правах оренди перейшов у команду російської Прем'єр-ліги (РПЛ).

Як повідомляє офіційний сайт киян, наш співвітчизник буде виступати за "Уфу" протягом сезону 2020/21.

Алібеков приєднався до "Динамо" у 2016 році. Він грав за молодіжний склад команди, а влітку 2019 року був відданий в оренду в чеський "Слован". За клуб з Лібереця українець провів 18 матчів у всіх турнірах, забивши 2 голи. Повернувшись у розташування киян в літнє міжсезоння, футболіст встиг потрапити в заявку команди на поєдинок української Прем'єр-ліги проти "Львова".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легіонер "Динамо" Мохаммед Кадірі поповнив склад тульського "Арсеналу" з РПЛ. Він вже виступав за російський клуб у 2018-19 роках.