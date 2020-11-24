Український футболіст-чемпіон трагічно загинув у Криму

32-річний український футболіст кримського клубу СКЧФ Юрій Плешаков помер в одній із лікарень Севастополя після важкої черепно-мозкової травми, повідомляє паблік "Севастопольські фанати".

Плешаков виступав на позиції нападника і в складі ФК "Севастополь" у сезоні 2006/07 виграв Другу лігу і вийшов у Першу лігу.

У сезоні 2009/10 Плешаков забив 16 м'ячів у 31 матчі Першої ліги і став другим бомбардиром турніру. "Севастополь" у цьому сезоні зміг стати переможцем і вийти в Прем'єр-лігу.

У листопаді 2009 року Павло Яковенко викликав Плешакова до складу молодіжної збірної України до 21 року на матч проти Бельгії.

Також у кар'єрі Юрія були білоруська "Белшина", чернігівська "Десна" і дніпродзержинська "Сталь".

Як повідомляв OBOZREVATEL, керченський футболіст, який раніше став росіянином, розповів, як змінилося життя в Криму.