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Український форвард забив гол у другому матчі Ліги Європи поспіль

1.9т Читати матеріал російською

Український нападник бельгійського "Гента" Роман Яремчук відзначився в другому матчі єврокубків поспіль. Форвард відкрив рахунок в матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи з румунським "Віторулом".

На 38-й хвилині поєдинку екс-гравець "Динамо" увірвався в штрафний суперника з правого флангу, продовжив атаку передачею, отримав пас у відповідь і результативно завершив атаку ударом з близької відстані.

Варто відзначити, що "Гент" поступився у другому матчі з "Віторулом" - 1:2, проте це не завадило команді пройти в наступний раунд. Нагадаємо. що перша зустріч на полі бельгійців завершилася з рахунком 6:3, а Яремчук став героєм матчу, забивши 2 голи і віддавши 2 результативних паси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник збірної України Мар'ян Швед забив фантастичний гол у першому ж матчі за новий клуб.

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Тема
Ліга Європи
Особа
Роман Яремчук
Місце
Румунія
Тег
Гент
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