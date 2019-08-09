Український форвард забив черговий гол за бельгійський клуб в Лізі Європи

Український нападник Роман Яремчук знову відзначився забитим м'ячем за свій клуб - бельгійський "Гент" - в Лізі Європи.
Роман Яремчук забив "Ларнаці"
kaagent.be
Бельгійська команда в першому поєдинку 3-го раунду кваліфікації на виїзді зіграла внічию з кіпрською "Ларнакою". В середині першого тайму Яремчук відкрив рахунок після сольного проходу свого партнера по команді Брехта Деягере. Опинившись віч-на-віч з воротарем кіпріотів, українець не схибив.
Це вже четвертий гол Яремчука в нинішній Лізі Європи. Він забиває в третьому матчі поспіль. На попередній стадії Роман блиснув в матчах з румунським "Віторулом".
У другому таймі матчу з "Ларнакою" Яремчук отримав невелике ушкодження і вимушено покинув поле на 62-й хвилині. Зустріч завершилася внічию 1:1 - в кінцівці кіпріоти зрівняли рахунок. Матч-відповідь відбудеться в Бельгії 15 серпня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, скандального українського форварда вигнали з іспанського клубу.
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