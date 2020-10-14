Український ексфутболіст: у Севастополі багато людей спали і бачили себе в Росії

Колишній гравець "Севастополя" Антон Крамар заявив, що в однойменному місті багато людей хотіли приєднатися до Росії.

В інтерв'ю виданню Sport.ua він, тим не менш, відзначив, що не знає, яка ситуація була у всьому Криму. Ексфутболіст також зізнався, що купив квартиру в Севастополі, але продав її після анексії півострова.

"Назбирав на квартиру і вирішив вкласти кошти. Потім десь два роки її продавав. Жити я там точно не планував після всього, що сталося. Але, слава Богу, продав. Під час анексії я був у відпустці. Але поїхав потім без пригод. Не знаю, як у всьому Криму, але в Севастополі багато було людей, які спали й бачили себе в Росії. Пам'ятаю, орендував першу квартиру, заходжу, а там прапор російський висить", – розповів Крамар.

Українець виступав на позиції півзахисника. Він почав кар'єру в черкаському "Дніпрі" та провів більшу її частину в клубах Першої ліги України, а за "Севастополь" виступав у 2011-2014 роках. У 2018-му у віці 30 років Крамар прийняв рішення повісити бутси на цвях і зайнятися музикою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керченський футболіст, який став росіянином, розповів, як змінилося життя в Криму.