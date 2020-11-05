Український ексфутболіст: патріотизм – не в співі гімну, руці на серці та вишиванці

Колишній український футболіст московського "Локомотива" і київського "Динамо" Тарас Михалик висловився на тему патріотизму в національній команді.

Коментуючи той факт, що Ярослав Ракицький не співав гімн, а Денис Гармаш та Артем Мілевський не тримали руку на серці перед матчами збірної України на Євро-2012, колишній захисник заявив, що це не є показником любові або нелюбові до країни. Він вважає, що краще мовчки робити, ніж щосили кричати про свій патріотизм.

"Я не люблю обговорювати такі речі. Якщо у Верховну Раду всі приходять у вишиванках, це ж не означає, що всі депутати патріоти. Хтось співає, хтось не співає – це справа кожного. Може хтось соромиться, інший в ту хвилину переживає якісь свої хвилюючі моменти, третій зосереджений на грі. Патріотизм полягає не в співі гімну, руці на серці та вишиванці. Є люди, які тихо та мовчки роблять більше, ніж ті, хто постійно кричить про це та піариться. Для мене це болюча тема, як ви розумієте", – цитує слова Михалика видання Динамо Київ від Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михалик розповів, що у нього питали росіяни, коли він виступав за московський "Локомотив".