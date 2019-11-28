Український арбітр потрапив у корупційний скандал: розкрита схема

Українського арбітра першої ліги Владислава Дороша підозрюють у хабарництві. Інформація про можливу участь футбольного судді в махінаціях з'явилася в пресі.

Владислав Дорош ФК "Металіст 1925"

Як повідомляє "Главком", на банківський рахунок 28-річного арбітра з Києва в цілому було перераховано 132 500 гривень. Транзакції проходили безпосередньо перед матчами першої ліги, в яких Дорош виконував функції головного рефері. Мова про три поєдинки, які відбулися в сезоні 2017/18: "Волинь" – "Полтава" (2:0), "Волинь" – "Миколаїв" (0:1) і "Миколаїв" – "Гірник-Спорт" (1:0).

За інформацією джерела, на банківську картку Владислава Дороша надходили кошти, і саме з неї сам Дорош перераховував певні суми помічникам – суддям на лінії і спостерігачам арбітражу. ЗМІ стверджує, що в розпорядженні журналістів є повна доказова база, що стосується злочинної схеми.

Також повідомляється, що, незважаючи на те, що Дорош уже тривалий час перебуває під підозрою правоохоронних органів, він не просто не відсторонений від суддівства, але до сих пір продовжує працювати на поєдинках першої ліги, при цьому є однією з довірених осіб італійського глави Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. При Українській асоціації футболу Дорош очолює цілий напрям – суддівський корпус аматорського футболу – і безпосередньо впливає за видачу ліцензій молодим рефері.

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