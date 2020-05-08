Відомий український агент Дмитро Селюк закликав Генеральну прокуратуру Росії порушити кримінальну справу проти ФК "Локомотив" через смерть футболіста команди Інокентія Самохвалова.

"Звертаюся до Генпрокуратури. Прошу порушити кримінальну справу стосовно ФК "Локомотив" за фактом смерті футболіста Самохвалова. Помер через проблеми з серцем, про які всім було відомо, навіть попередньому керівництву клубу, яке усувало його від спортнавантажень, а зараз це не робилося" , – написав Селюк у себе в Twitter.

Інокентій Самохвалов Eurosport

Нагадаємо, що 22-річний гравець "Локомотива" помер під час індивідуального тренування через серцеву недостатність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виявилося, що всі в клубі прекрасно знали про проблеми Самохвалова зі здоров'ям. Футболіст навіть підписував спеціальний документ.