Українські судді з VAR – це як мавпі дати автомат, – футболіст "Зорі"

Півзахисник луганської "Зорі" Владлен Юрченко був вкрай незадоволений після вилучення в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти "Десни".

У коментарі телеканалам "Футбол 1/2/3" футболіст порівняв українських суддів, які використовують систему VAR (відеопомічника рефері), з мавпами, яким дали в руки автомат. За його словами, арбітри в Україні не розвиваються, а стоять на місці.

"Червона картка? Та нічого такого там не сталося, простий стик. Огиря лізе головою, а я граю ногою. У мене не вгорі була нога, куди мені її подіти? Просто наші судді – це як мавпі дати в руки автомат, так само як і нашим арбітрам дати VAR. Це свавілля. У мене таке відчуття, що судді в кожній грі шукають того, кого можна було б вилучити. Вони кайфують від цього? У нас в Україні є людина, яка відповідає за суддівство, отримує шалені гроші, а суддівство стоїть на місці. Треба ж якось розвиватися", – поділився Юрченко своєю думкою.

Владлен додав, що на стоп-кадрі, який бачать арбітри, все виглядає набагато страшніше, ніж було насправді.

"Я не такий гравець, що хотів йти грубо і порушувати правила. Я приймав м'яч, а суперник йде головою вперед. Ну, може, небезпечно зіграв, так, це жовта. Судді ж зупиняють цей стоп-кадр. На стоп-кадрі можна дивитися кожен фол і думати, що там гра в ногу. Не можуть у нас працювати з VAR. З цим потрібно робити щось. VAR мав допомогти арбітрам, а вони роблять тільки гірше. У всіх матчах так. Не можу пригадати хоч одну спокійну гру з VAR", – підсумував півзахисник "Зорі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, саме гол Юрченка приніс луганському клубу перемогу і вихід у чвертьфінал Кубка України. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться в п'ятницю, 18 грудня.