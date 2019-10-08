Українські футболісти жорстоко побили вболівальників - відео побоїща

Матч у Городку (Хмельниччина) на першість одного з районів Рівненської області між ФК "Понебель" – ФК "Корнін" закінчився масовим побоїщем, в якому гравці гостей побили місцевих уболівальників.

За словами представника ФК "Корнін" футболістів спровокували гравці місцевого клубу "Рокко", які були на трибунах. Після однієї з травм захисника "Корніна" вболівальники стали викрикувати образливі речівки.

"Під час надання допомоги нашому гравцю, який стікав просто кров‘ю, на трибунах були присутні вболівальники (гравці з с.Городок "Рокко") і викрикували в нашу сторону неприємні фрази, такі як: ("там жодного фолу не було", "для чого симулювати", "ви приїхали до нас балет танцювати чи в футбол грали?" "навчіться грати в футбол", "ви пі*араси") і було багато погроз у нашу сторону! Звичайно, ми теж агресивно відповідали", – йдеться в повідомленні групи в Facebook.

Преставників ФК "Корнін" стверджує, що відео не повне і гравці його команди лише захищалися.

"Через 5 хв ці "вболівальники" спустилися вниз до нашого представника команди та налетіли на нього з кулаками (на хвилиночку, нашому представнику 50 років, а тим псевдовболівальникам максимум 25 років), кинули його під ноги і почали лупцювати! І правильно, наші хлопці не будуть стояти і дивитися, як б‘ють нашого представника! Хлопці почали відштовхувати тих уболівальників, так вони переключились на нас, на наших гравців! От і ми оборонялися, як могли! Під час бійки зі сторони гравців "Рокко" були постріли! В той час наш гравець з розсіченям досі лежав на полі", – йдеться в повідомленні групи в Facebook.

За підсумками конфлікту КДК ФФУ присудив ФК "Корнін" технічну поразку, а двох футболістів команди дискваліфікував на 8 місяців і наклав штраф по 1000 грн.

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