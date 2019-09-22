Українські фанати змусили футболістів роздягнутися на стадіоні - опубліковано відео

Фанати вінницької "Ниви" змусили футболістів команди зняти футболки після нічиєї в матчі 11-го туру групи А другої ліги з "Буковиною" (2:2).

Уболівальники не стерпіли такої невиразної гри від своєї команди, яка йде на останньому місці в турнірній таблиці.

"Після гри ультрас наказали своїм гравцям знімати футболки. Хтось почав коливатися, через що виникло невелике напруження. Деяким з гравців довелося просити про захист в поліції", - йдеться в групі Troublemakers & Ultras Action.

Як повідомляв OBOZREVATEL, показ матчу 2-го туру Першої ліги чемпіонату України з футболу між "Прикарпаттям" і Краматорська "Авангардом" ознаменувався курйозом.

На 16-й хвилині трансляція зі стадіону з Івано-Франківська перервалася, і в ефірі з'явився незрозумілий чоловік і сумка з кактусом.

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