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22 вересня • оновлено в 13:33
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Українські фанати змусили футболістів роздягнутися на стадіоні - опубліковано відео

1.8т Читати матеріал російською

Фанати вінницької "Ниви" змусили футболістів команди зняти футболки після нічиєї в матчі 11-го туру групи А другої ліги з "Буковиною" (2:2).

Уболівальники не стерпіли такої невиразної гри від своєї команди, яка йде на останньому місці в турнірній таблиці.

"Після гри ультрас наказали своїм гравцям знімати футболки. Хтось почав коливатися, через що виникло невелике напруження. Деяким з гравців довелося просити про захист в поліції", - йдеться в групі Troublemakers & Ultras Action.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, показ матчу 2-го туру Першої ліги чемпіонату України з футболу між "Прикарпаттям" і Краматорська "Авангардом" ознаменувався курйозом.

На 16-й хвилині трансляція зі стадіону з Івано-Франківська перервалася, і в ефірі з'явився незрозумілий чоловік і сумка з кактусом.

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Україна Вінниця
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Питушня гомосятская.
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Кор Павел
Кор Павел
Пипец не страна а анархия. Гуляй поле. Майдан всех распустил, кажды сто хочет то и творит, в силу своих физических возможностей
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