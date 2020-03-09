Українське Класико: стало відомо, коли відбудуться матчі "Шахтар – "Динамо" в УПЛ

Після 22-го туру української Прем'єр-ліги визначився остаточний склад першої та другої шісток чемпіонату країни з футболу, а також став відомий календар матчів другої частини чемпіонату.
У першу шістку, яка продовжить боротьбу за чемпіонство і місця в єврокубках, увійшли: "Шахтар", "Динамо", "Зоря", "Десна", "Олександрія" та "Колос".
Матч "Шахтар" – "Динамо" відбудеться перед поєдинками збірної України в 24-му турі УПЛ
ФК "Шахтар"
Другу шістку, де представлені аутсайдери, склали "Дніпро-1", "Маріуполь", "Ворскла", "Львів", "Олімпік" і "Карпати".
На вболівальників чекає ще два матчі між грандами – "Динамо" і "Шахтарем". Українське Класико відбудеться на полі "гірників", в Харкові, перед матчами збірної України в рамках 24-го туру (базовий день – 21 березня). У 29-му турі господарем виступить вже "Динамо" (базовий день – 25 квітня).
24 тур
21.03.2020 (базовий день) "Шахтар" – "Динамо"
29 тур
25.04.2020 (базовий день) "Динамо" – "Шахтар"
footboom.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Динамо" в УПЛ здобуло красиву перемогу над "Олександрією", а "Шахтар" в матчі з 7 голами з великими зусиллями обіграв "Колос".
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