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9 березня • оновлено в 17:56
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Українське Класико: стало відомо, коли відбудуться матчі "Шахтар – "Динамо" в УПЛ

1.3т
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Після 22-го туру української Прем'єр-ліги визначився остаточний склад першої та другої шісток чемпіонату країни з футболу, а також став відомий календар матчів другої частини чемпіонату.

У першу шістку, яка продовжить боротьбу за чемпіонство і місця в єврокубках, увійшли: "Шахтар", "Динамо", "Зоря", "Десна", "Олександрія" та "Колос".

Матч "Шахтар" – "Динамо" відбудеться перед поєдинками збірної України в 24-му турі УПЛ

Матч "Шахтар" – "Динамо" відбудеться перед поєдинками збірної України в 24-му турі УПЛ

ФК "Шахтар"

Другу шістку, де представлені аутсайдери, склали "Дніпро-1", "Маріуполь", "Ворскла", "Львів", "Олімпік" і "Карпати".

На вболівальників чекає ще два матчі між грандами – "Динамо" і "Шахтарем". Українське Класико відбудеться на полі "гірників", в Харкові, перед матчами збірної України в рамках 24-го туру (базовий день – 21 березня). У 29-му турі господарем виступить вже "Динамо" (базовий день – 25 квітня).

24 тур

21.03.2020 (базовий день) "Шахтар" – "Динамо"

29 тур

25.04.2020 (базовий день) "Динамо" – "Шахтар"

Українське Класико: стало відомо, коли відбудуться матчі "Шахтар – "Динамо" в УПЛ

footboom.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Динамо" в УПЛ здобуло красиву перемогу над "Олександрією", а "Шахтар" в матчі з 7 голами з великими зусиллями обіграв "Колос".

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Автор
Денис Карпов
Тема
Прем'єр-ліга України
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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