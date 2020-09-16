Українська спортивна телеведуча потрапила в ДТП, розповівши про "сльози і соплi"

Ведуча програми "Профутбол", яка виходила на каналi "2+2", Саша Лобода зім'яла бампер своєї машини дорогою додому.

Дівчина зізналася, що дуже боялася реакції чоловіка на новину про ДТП.

"Моя реакції: приїхала додому, сльози, соплі, я пошкодила нашу улюблену машинку, вона вже ніколи не буде такою як була. Реакція чоловіка: мовчки взяв скотч, ножиці, перемотав бампер, поїхав на тренування", – розповіла журналістка.

За словами дівчини, вона хоче собі купити особисту машину.

"І напевно, це буде якись корч з американського аукціону, такий, що пошкодила і поїхала далі", – написала Лобода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після 10 років в ефірі передача "Профутбол" була закрита, а Циганик і Лобода залишилися без роботи.