Українська Прем'єр-ліга визнана "найбруднішою" в Європі

Українська Прем'єр-ліга очолила рейтинг європейських чемпіонатів за середнім числом жовтих і червоних карток за матч за даними футбольної обсерваторії CIES.

В середньому в матчі УПЛ арбітри показують 5,76 жовтих карток і 0,43 – червоних. В середньому це 6,19 карток за один поєдинок.

Чемпіонат України визнаний найгрубішим в Європі ФК "Шахтар"

У топ-3 найгрубіших чемпіонатів континенту також увійшли італійська Серія А з 5,82 картками (5,51 жовтих і 0,31 червоних) і чемпіонат Азербайджану з 5,79 картками (5,47 жовтих і 0,32 червоних).

Найменше карток арбітри показують в чемпіонаті Норвегії – 3,11 (3,03 жовтих і 0,08 червоних).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала рейтинг національних першостей, в якому український чемпіонат виявився вищим за російський.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!