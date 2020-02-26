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26 лютого • оновлено в 13:48
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Українська Прем'єр-ліга визнана "найбруднішою" в Європі

2.1т
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Українська Прем'єр-ліга очолила рейтинг європейських чемпіонатів за середнім числом жовтих і червоних карток за матч за даними футбольної обсерваторії CIES.

В середньому в матчі УПЛ арбітри показують 5,76 жовтих карток і 0,43 – червоних. В середньому це 6,19 карток за один поєдинок.

Чемпіонат України визнаний найгрубішим в Європі

Чемпіонат України визнаний найгрубішим в Європі

ФК "Шахтар"

У топ-3 найгрубіших чемпіонатів континенту також увійшли італійська Серія А з 5,82 картками (5,51 жовтих і 0,31 червоних) і чемпіонат Азербайджану з 5,79 картками (5,47 жовтих і 0,32 червоних).

Найменше карток арбітри показують в чемпіонаті Норвегії – 3,11 (3,03 жовтих і 0,08 червоних).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала рейтинг національних першостей, в якому український чемпіонат виявився вищим за російський.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна
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