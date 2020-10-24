Українська футболістка забила фантастичний "сухий лист". Відео

Максим Іншаков Футбол 13:54, 24.10.2020 Оновлено: 13:55, 24.10.2020

Нападаюча жіночого футбольного клубу "Карпати" Надія Чайка, яка за сумісництвом є і тренером команди, відзначилася неймовірним ударом в 1-му турі Вищої ліги чемпіонату України.

На 14-й хвилині в гостьовій грі проти миколаївської "Ніки" 29-річна львів'янка відкрила рахунок, забивши з кутового "сухий лист". У футболі так називають завдання м'ячу обертання навколо похилої осі.

М'яч був пущений по складній дузі і на останній ділянці траєкторії різко впав вниз, потрапивши від штанги у ворота.

Миколаївські футболістки відігралися перед перервою, але в другому таймі Олена Тарасенко потужним ударом в ближній кут принесла перемогу "Карпатам" (1:2).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше англійський футболіст шотландського футбольного клубу "Рейнжерс" Кемарі Руф відзначився феноменальним ударом в матчі 1-го туру Ліги Європи.

27-річний нападник забив на останніх хвилинах бельгійському "Стандарту", "вистріливши" з центру поля.

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