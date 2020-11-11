Українська бригада арбітринь увійде в історію Ліги націй

Українська бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль стане першою в історії Ліги націй повністю жіночою бригадою, яка обслуговуватиме матч турніру.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), наші співвітчизниці працюватимуть на поєдинку другої групи дивізіону D між Сан-Марино та Гібралтаром, який відбудеться в суботу, 14 листопада. Її помічницями на лініях стануть Олександра Ардашева і Марина Стрілецька, а четвертої суддею – Анастасія Романюк.

Раніше француженка Стефані Фраппар працювала на вересневому матчі Ліги націй між Мальтою і Латвією (1:1), але тоді в її суддівській бригаді були чоловіки.

Нагадаємо, що останнім поєдинком, на якому працювала Монзуль стало головне українське дербі між "Динамо" і "Шахтарем" (0:3), яке відбулося 8 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Стефані Фраппар увійшла в історію Ліги Європи, відпрацювавши на матчі "Лестер" – "Зоря".