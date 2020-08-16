Українська арбітриня сказала, скільки отримує за суддівство на матчах
Лайнсмен на матчах чемпіонату Київського району (Одеса) Марина Попаденко розповіла, що помічник головного арбітра заробляє за гру 300 гривень.
За словами дівчини, у неї в середньому від 8 до 15 поєдинків за місяць.
"Я заробляла за місяць десь 3 000 грн. За минулий місяць отримала десь 2 450. Це менше 100 доларів. Навіщо мені це? Не знаю, я дуже люблю футбол. Мене навіть не засмучують не найкращі умови, як от зараз дощ. Мені це подобається. Буде хороший матч, мені вже хочеться вийти на поле", – цитує Попаденко tribuna.com.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська дівчина-арбітр Софія Причина стала справжньою зіркою мережі після того, як засвітилася на матчі Першої ліги України.
21-річна львів'янка судила Європейські студентські ігри, які проходили в Мадриді. Не раз була в суддівських бригадах на матчах чемпіонату України U-19 і U-21, а також неодноразово виконувала обов'язки головного арбітра.
Користувачі інтернету залишилися зачаровані зовнішніми даними красуні.