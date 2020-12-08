Українка Монзуль увійшла до трійки найкращих арбітринь світу в 2020 році

Українська суддя Катерина Монзуль посіла третє місце в списку найкращих арбітринь світу в 2020 році.

Як повідомляється на офіційному сайті Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS), головний приз удруге поспіль завоювала француженка Стефані Фраппар, яка набрала 145 очок. 140 балів на свій рахунок записала представниця Швейцарії Естер Штаублі, а наша співвітчизниця замкнула трійку з 25 пунктами.

У 2020 році Фраппар стала першою жінкою, яка працювала головною на матчах чоловічої Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Зазначимо, що в обох поєдинках брали участь українські команди: "Лестер" – "Зоря" в ЛЄ і "Ювентус" – "Динамо" в ЛЧ.

Раніше Монзуль та її помічниці ввійшли в історію Ліги націй, ставши першою повністю жіночою бригадою, яка відпрацювала на матчі турніру.

Нагадаємо, що 2015 року саме Катерина була визнана найкращою арбітринею в світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер "Гента" Вім Де Декер був шокований рішенням Монзуль у матчі Ліги Європи, заявивши, що він ніколи ще не був свідком такої ситуації.