Україні влаштували підставу на Паралімпіаді: спортивні підсумки 21 березня

Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич розповів, що завадило нашій команді здобути більше медалей на Іграх-2018 у Пхенчхані, а у Москві наклав на себе руки легендарний хокеїст Юрій Шаталов. "Обозреватель" представляє головні спортивні новини середи, 21 березня.

Крім того, в Британії знову закликали до бойкоту чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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