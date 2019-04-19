ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Зінченко зробив важливу заяву з приводу травми

593Читати матеріал російською

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, який отримав травму 3 квітня в грі чемпіонату Англії проти клубу "Кардіфф" і пропустив чотири матча, повернувся в загальну групу на тренуваннях.

Цю інформацію розмістила на офіційній сторінці Твіттера прес-служба "городян".

Новини
Гвардіола на колінах: опубліковане відео головної драми сезону в Лізі чемпіонів

Український футболіст також звернувся до своїх одноклубників і вболівальникам "Сіті" в Instagram. Він підкреслив, що у "Сіті" ще є два виклики в поточному сезоні.

"Вище голови, у нас ще два виклики", - написав Зінченко.

"Манчестер Сіті" раніше вилетів з Ліги чемпіонів, але продовжує боротися за перемогу в АПЛ і в Кубку Англії. Наступний матч "Ман Сіті" проведе 20 квітня проти "Тоттенхема" в АПЛ.

Heads up! We have two more challenges @mancity

Допіс, Поширення Oleksandr Zinchenko (@ zinchenko_96)

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола зізнався, що не знає, ким замінити українця Олександра Зінченка на позиції лівого захисника.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Англії
Особи
Олександр ЗінченкоПеп Гвардіола
Тег
ФК Манчестер Сіті
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки