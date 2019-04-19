Зінченко зробив важливу заяву з приводу травми

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, який отримав травму 3 квітня в грі чемпіонату Англії проти клубу "Кардіфф" і пропустив чотири матча, повернувся в загальну групу на тренуваннях.
Цю інформацію розмістила на офіційній сторінці Твіттера прес-служба "городян".
BACK TO IT 👊- Manchester City (@ManCity) 18 квітня 2019 р.
🔵 #mancity pic.twitter.com/7c5Q5B3sVr
Український футболіст також звернувся до своїх одноклубників і вболівальникам "Сіті" в Instagram. Він підкреслив, що у "Сіті" ще є два виклики в поточному сезоні.
"Вище голови, у нас ще два виклики", - написав Зінченко.
"Манчестер Сіті" раніше вилетів з Ліги чемпіонів, але продовжує боротися за перемогу в АПЛ і в Кубку Англії. Наступний матч "Ман Сіті" проведе 20 квітня проти "Тоттенхема" в АПЛ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола зізнався, що не знає, ким замінити українця Олександра Зінченка на позиції лівого захисника.
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