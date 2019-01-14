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Українець Зінченко зробив заяву про своє майбутнє в "МанСіті"

2.2тЧитати матеріал російською

Півзахисник збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко заявив, що не має наміру залишати свій нинішній клуб і буде боротися за місце в основному складі команди ..

"Мені подобається виступати за " Манчестер Сіті ", це великий клуб. Я хочу залишитися. Щасливий бути частиною команди. Хочу довести, що я гідний виступати за неї, грати певну роль, демонструвати свої вміння і завойовувати трофеї", - цитує футболіста Sport. ua

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

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Нагадаємо. що в півфіналі Кубка Ліги Зінченко забив дебютний гол у складі "МанСіті" .Украінец відзначився фантастичним ударом в поєдинку проти "Бертон Альбіон".

Всього в цьому сезоні 22-річний українець провів 11 матчів у складі "городян" у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і зробив 2 гольові передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський клуб "Манчестер Сіті" привітав футболіста збірної України Олександра Зінченка з забитим голом твітом, переведеним на російську мову Google-перекладачем.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Олександр Зінченко
Тег
ФК Манчестер Сіті
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