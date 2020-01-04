Українець Зінченко забив чудовий гол у Кубку Англії

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко забив свій перший гол в сезоні.
Олександр Зінченко (ліворуч)
23-річний захисник вийшов у стартовому складі і 19-й хвилині відкрив рахунок в матчі 1/32 фіналу Кубка Англії проти "Порт Вейл".
Тривала позиційна атака "городян" закінчилася гарматним пострілом Олександра метрів з 25. Після рикошету м'яч залетів у ворота.
mantap ni zinchenko pic.twitter.com/etZb3VzBR4— Haris Arsyad (@harisars_) January 4, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, Зінченко став найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за ефективністю участі в атаках своєї команди.
У серпні минулого року Саша повторив історичний рекорд чемпіонату Англії за тривалістю переможних матчів.
Крім того, Олександр Зінченко увійшов в число найдорожчих футболістів України.
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