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4 січня • оновлено в 21:44
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Українець Зінченко забив чудовий гол у Кубку Англії

Українець Зінченко забив чудовий гол у Кубку Англії
Наш співвітчизник завдав гарматного удару з 25 метрів
6.8т Читати матеріал російською

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко забив свій перший гол в сезоні.

Олександр Зінченко (ліворуч)

Олександр Зінченко (ліворуч)

23-річний захисник вийшов у стартовому складі і 19-й хвилині відкрив рахунок в матчі 1/32 фіналу Кубка Англії проти "Порт Вейл".

Тривала позиційна атака "городян" закінчилася гарматним пострілом Олександра метрів з 25. Після рикошету м'яч залетів у ворота.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Зінченко став найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за ефективністю участі в атаках своєї команди.

У серпні минулого року Саша повторив історичний рекорд чемпіонату Англії за тривалістю переможних матчів.

Крім того, Олександр Зінченко увійшов в число найдорожчих футболістів України.

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Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Олександр Зінченко
Місце
Англія
Тег
ФК Манчестер Сіті
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