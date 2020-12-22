Українець Зінченко віддав приголомшливий гольовий пас у Кубку англійської ліги. Відео

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко віддав розкішну результативну передачу в гостьовому чвертьфінальному поєдинку Кубку англійської ліги проти "Арсеналу".

Вже на 3-й хвилині 24-річний гравець збірної України прорвався по флангу і з негативного кута зробив простріл у штрафний на голову Габріелу Жезусу. На момент публікації новини рахунок в матчі 0:1.

Для нашого співвітчизника це стало першою результативною дiєю за англійський клуб за рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня, Олександр забив в ворота "Порт Вейл" (4:1) у Кубку Англії.

Відзначимо, що в ЗМІ з'явилася інформація про можливий перехід українця в один з клубів російської Прем'єр-ліги. Агент футболіста прокоментував ці новини.