Українець Зінченко в історичному матчі допоміг "МанСіті" розгромити "Вест Хем" Ярмоленка

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко провів повний матч за свій клуб в 1-му турі чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі проти "Вест Хема".

Зустріч на Олімпійському стадіоні в Лондоні завершилася з рахунком 5:0. Андрій Ярмоленко не потрапив в заявку "молотобійців" на цю гру.

Цей поєдинок став першим в історії англійського футболу, на якому був використаний відеопомiчник рефері (VAR).

Форвард гостей Габріел Жезус забив гол на 54-й хвилині зустрічі, проте арбітри, які відповідають за відеоповтори, підказали судді Майку Діну, що зараховувати гол не можна. Був зафіксований офсайд у Рахіма Стерлінга, який віддавав гольовий пас на Жезуса.

На 76-й хвилині судді також переглядали гол самого Стерлінга на предмет офсайду, але м'яч був зарахований.

На 85-й хвилині після перегляду VAR арбітр змусив Серхіо Агуеро перебити пенальті. Поляк не стояв на лінії воріт, хоча воротарі повинні як мінімум однією ногою наступати на лінію.

"Вест Хем" – "Манчестер Сіті" 0:5 (0:1, 0:4)

Голи: 0:1 – 25 Габріел Жезус, 0:2 – 51 Стерлінг, 0:3 – 75 Стерлінг, 0:4 – 86, пенальті Агуеро, 0:5 – 90 Стерлінг.

Вест Хем – Фабіаньскі, Крессуелл, Бальбуени, Фредерікс, Діоп, Антоніо (Форнальс, 46), Феліпе Андерсон (Ернандес, 66), Вілшер (Снодграсс, 56), Лансіні, Райс, Аллер.

Манчестер Сіті – Едерсон, Уокер, Стоунз, Зінченко, Лапорт, Сільва (Фоден, 80), Родрі Ернандес, Стерлінг, де Брюйне (Гюндоган, 79), Марез, Габріел Жезус (Агуеро, 69).

Попередження: Бальбуени (61), Феліпе Андерсон (62), Уокер (87), Стерлінг (90).

Нагадаємо, що в понеділок "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка почав сезон матчем за Суперкубок Англії, в якому по пенальті здолав "Ліверпуль" (1:1, 5:4).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Зінченко увійшов в число найдорожчих футболістів України.

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