Українець Зінченко став найкращим у матчі Ліги чемпіонів

Михайло Морозов Футбол 12:02, 2.12.2020

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став найкращим гравцем виїзного матчу своєї команди проти "Порту" (0:0) в п'ятому турі Ліги чемпіонів.

Наш співвітчизник отримав від авторитетного статистичного порталу SofaScore оцінку 8,1, яка стала найвищою серед всіх учасників поєдинку. На рахунку Зінченка два виноси, три відбори, 91% точності передач (89/98) і 135 доторків м'яча.

Найкращим гравцем у складі португальської команди став голкіпер Агустін Маркесін. Він зробив п'ять сейвів, чотири з яких були здійснені після ударів із меж штрафного майданчика.

Оцінки гравців "Порту" за матч ЛЧ
SofaScore
Оцінки гравців "Манчестер Сіті" за матч ЛЧ
SofaScore

Після п'яти матчів "Манчестер Сіті" та "Порту" вже забезпечили собі місця в плей-оф Ліги чемпіонів. Англійці лідирують в групі з 13 очками, а португальці відстають від них на три пункти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" повторно обіграв мадридський "Реал" і піднявся на друге місце в квартеті B. Стали відомі всі розклади перед останнім туром.

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