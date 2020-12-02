Українець Зінченко став найкращим у матчі Ліги чемпіонів

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став найкращим гравцем виїзного матчу своєї команди проти "Порту" (0:0) в п'ятому турі Ліги чемпіонів.

Наш співвітчизник отримав від авторитетного статистичного порталу SofaScore оцінку 8,1, яка стала найвищою серед всіх учасників поєдинку. На рахунку Зінченка два виноси, три відбори, 91% точності передач (89/98) і 135 доторків м'яча.

Найкращим гравцем у складі португальської команди став голкіпер Агустін Маркесін. Він зробив п'ять сейвів, чотири з яких були здійснені після ударів із меж штрафного майданчика.

Після п'яти матчів "Манчестер Сіті" та "Порту" вже забезпечили собі місця в плей-оф Ліги чемпіонів. Англійці лідирують в групі з 13 очками, а португальці відстають від них на три пункти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" повторно обіграв мадридський "Реал" і піднявся на друге місце в квартеті B. Стали відомі всі розклади перед останнім туром.