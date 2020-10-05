Українець Яремчук про бажання піти з "Гента": я у футбольному клубі, а не у в'язниці

Нападник збірної України та "Гента" Роман Яремчук вкотре висловив бажання залишити клуб у літнє трансферне вікно, яке закривається в понеділок, 5 жовтня.

Як повідомляє видання voetbalbelgie.be, незважаючи на дубль в останньому матчі команди в чемпіонаті Бельгії проти "Бєєрсхота" (5:1), наш співвітчизник не змінив своє рішення. Він заявив, що попросив керівництво виставити його на трансфер ще два місяці тому.

"Президент і рада директорів мають розуміти, що мої амбіції вище цього. Я прошу про трансфер вже протягом двох місяців. Зазвичай керівництво прислухається до бажань свої футболістів, але я так і не отримав відповідь. Я у футбольному клубі, а не у в'язниці", – сказав Яремчук.

Зазначимо, що нападник приєднався до "Генту" влітку 2017 року, перейшовши в команду з київського "Динамо" за 2 млн євро. Зараз його вартість за версією Transfermarkt становить 9,5 млн євро. Контракт українця з бельгійським клубом діє до 30 червня 2023 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку сезону 2020/21 Яремчук відкрито розкритикував тренерські методи наставника "Гента" Ласло Болоні. Той, зі свого боку, порадив українцеві шукати новий клуб, але незабаром був звільнений.

Після цього наш співвітчизник потрапив в заявку бельгійців на перший матч проти "Динамо" в кваліфікації ЛЧ, який завершився мінімальною перемогою киян і пошкодженням Яремчука в першому таймі поєдинку.

Пізніше журналіст Михайло Співаковський заявив, що українцем цікавляться два італійські клуби.