Українець Яремчук не зіграє з "Динамо": ЗМІ назвали причину

Український нападник "Гента" Роман Яремчук не зіграє проти київського "Динамо" в матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Як повідомляє видання Het Nieuwsblad, наш співвітчизник незадоволений тим, що відбувається у команді. Він має намір залишити клуб до закриття трансферного вікна і не братиме участі в поєдинку ЛЧ, щоб не ризикувати отриманням травми.

Нагадаємо, що перша зустріч між командами закінчилася виїзною перемогою "Динамо" з рахунком 2:1. Тоді Яремчук пішов з поля ще в першому таймі, пошкодивши задню поверхню стегна.

Українець не потрапив у заявку на останній поєдинок "Гента" в чемпіонаті Бельгії, який відбувся в суботу, 26 вересня, і закінчився домашньою поразкою від "Левена" з рахунком 2:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, хто покаже матч-відповідь плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів між "Динамо" і бельгійським клубом.