Українець Яремчук може перейти в італійський клуб – журналіст

Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський заявив, що "Гент" Романа Яремчука отримав пропозицію про трансфер українця від одного з італійських клубів.

В ефірі передачі, яка виходить на однойменному YouTube-каналі, журналіст розповів, що неназвана команда із Серії А хоче орендувати нашого співвітчизника з правом викупу в майбутньому, проте бельгійці не горять бажанням відпускати одного зі своїх лідерів.

Нагадаємо, що раніше у Яремчука трапився конфлікт з уже екстренером "Гента" Ласло Болоні, в результаті якого румунський фахівець порадив йому шукати новий клуб. Пізніше з'явилася інформація про те, що вони помирилися, однак Болоні не включив українця до заявки на матч чемпіонату Бельгії, який його команда програла. Після цього румун був звільнений, а Яремчука повернули до заявки на поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Рапіда".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цьому матчі Роман забив переможний гол і вивів "Гент" до плей-оф, де бельгійці зустрінуться з "Динамо". У середу, 23 вересня, київський клуб зіграє на виїзді, а у вівторок, 29 вересня, – в Києві.