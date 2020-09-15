Українець, якого гнобив тренер, вивів клуб у плей-оф Ліги чемпіонів

Український футболіст "Гента" Роман Яремчук, забивши гол у матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Рапіда", приніс перемогу своєї команди і вивів її в плей-оф.

Яремчука повернули в стартовий склад бельгійської команди після звільнення наставника команди Ласло Болоні.

На 59-й хвилині 24-річний нападник збірної України забив пенальті, зробивши рахунок 2:0. На останніх хвилинах гравці "Рапіда" один гол відіграли. "Гент" у плей-оф зіграє з київським "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, між нашим співвітчизником і румунським фахівцем стався конфлікт, коли український нападник розкритикував гру "Гента" під керівництвом тренера, а той порадив йому шукати новий клуб.

Здавалося, що їм вдалося залагодити цю ситуацію, однак Яремчук не потрапив у заявку команди на недавній матч чемпіонату Бельгії проти "Ейпена", а його команда програла. Це і стало останньою краплею для керівників, які звільнили Болоні через незадовільні результати.

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