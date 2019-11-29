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30 листопада • оновлено в 11:00
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Українець потрапив до символічної збірної відбору Євро-2020

2.9т
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Голкіпер збірної України та донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов увійшов до числа найкращих футболістів відбору до Євро-2020 за версією УЄФА.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвав збірну відбіркового турніру до чемпіонату Європи, до складу якої потрапили представники дев'яти країн.

Збірна України

Збірна України

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Андрій П'ятов опинився у компанії таких зірок, як Гаррі Кейн, Рахім Стерлінг, Серхіо Рамос і Бернарду Сілва. Український воротар провів усі вісім матчів нашої команди в рамках відбору до Євро-2020, у яких пропустив чотири голи і п'ять разів залишив ворота недоторканними.

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Нагадаємо, що Україна вже точно зіграє зі збірною Нідерландів на чемпіонаті Європи. Її представники Мемфіс Депай і Джорджиніо Вейналдум також потрапили до збірної відбіркового турніру за версією УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жеребкування групового етапу Євро-2020 відбудеться в суботу, 30 листопада.

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Теми
Євро-2020 жеребкування Євро-2020
Особи
Харрі Кейн Андрій Пятов Серхіо Рамос
Теги
Збірна України з футболу ФК Шахтар УЄФА
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