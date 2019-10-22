Українець Малиновський в Лізі чемпіонів забив перший гол за "Аталанту"

Український футболіст "Аталанти" Руслан Малиновський відзначився першим голом у складі італійського клубу. Гравець збірної України забив у гостьовому матчі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті".

26-річний уродженець Житомира, який у липні після невеликої трансферної саги підписав 5-річний контракт з "Аталантою", забив із пенальті в першому таймі. Ще до перерви англійці змогли відігратися і вийти вперед.

Як повідомляв OBOZREVATEL, конкуренти "Манчестер Сіті" й "Аталанти" по групі С провели раніше свій поєдинок 3-го туру. Гра у Харкові між "Шахтарем" і "Динамо" Загреб завершилася з рахунком 2:2.

Пізніше з'явилося відео голів, а також коментар головного тренера "гірників" Луїша Каштру.

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