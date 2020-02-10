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10 лютого • оновлено в 19:07
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Українець Лунін здійснив яскравий сейв і став найкращим гравцем матчу в Іспанії

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Голкіпер збірної України Андрій Лунін зробив яскравий сейв в матчі свого клубу "Ов'єдо" проти "Райо Вальєкано" в рамках Сегунди – другого за силою дивізіону Іспанії.

Андрій Лунін - гравець "Ов'єдо"

Андрій Лунін - гравець "Ов'єдо"

ФК "Ов'єдо"

При цьому українець був визнаний найкращим гравцем зустрічі, повідомляє sport.ua.

Так, в першому таймі він зробив два поспіль сейви протягом трьох хвилин за рахунку 0:0. Особливо вражає момент з другим порятунком воріт:

"Ов'єдо" вийшов вперед на 28-й хвилині після голу Родрі. А на 75-й хвилині Леонардо Ульоа з пенальті, призначеного після перегляду VAR, врятував нічию для "Райо Вальєкано". При цьому Лунін ледь не врятував команду, дотягнувшись до м'яча лише кінчиками пальців.

Огляд матчу "Райо" Вальєкано" - " Ов'єдо". Гра Луніна - починаючи з 0:39:

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Вистачило двох тижнів: Лунін став найкращим в Іспанії

Відзначимо, що Лунін провів за свій новий клуб вже п'ять матчів, і всі – без замін, проте ще жодного разу не залишив ворота "сухими".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому турі чемпіонату Іспанії Лунін відбив пенальті в поєдинку з командою Романа Зозулі.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Андрiй Лунiн
Місце
Іспанія Мадрид
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