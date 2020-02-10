Українець Лунін здійснив яскравий сейв і став найкращим гравцем матчу в Іспанії

Голкіпер збірної України Андрій Лунін зробив яскравий сейв в матчі свого клубу "Ов'єдо" проти "Райо Вальєкано" в рамках Сегунди – другого за силою дивізіону Іспанії.

Андрій Лунін - гравець "Ов'єдо" ФК "Ов'єдо"

При цьому українець був визнаний найкращим гравцем зустрічі, повідомляє sport.ua.

Так, в першому таймі він зробив два поспіль сейви протягом трьох хвилин за рахунку 0:0. Особливо вражає момент з другим порятунком воріт:

"Ов'єдо" вийшов вперед на 28-й хвилині після голу Родрі. А на 75-й хвилині Леонардо Ульоа з пенальті, призначеного після перегляду VAR, врятував нічию для "Райо Вальєкано". При цьому Лунін ледь не врятував команду, дотягнувшись до м'яча лише кінчиками пальців.

Огляд матчу "Райо" Вальєкано" - " Ов'єдо". Гра Луніна - починаючи з 0:39:

Відзначимо, що Лунін провів за свій новий клуб вже п'ять матчів, і всі – без замін, проте ще жодного разу не залишив ворота "сухими".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому турі чемпіонату Іспанії Лунін відбив пенальті в поєдинку з командою Романа Зозулі.

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