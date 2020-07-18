Український воротар "Реала" Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за "Ов'єдо", став найкращим гравцем матчу 41-го туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії з футболу.

За поєдинок проти "Расінга" 21-річний голкіпер збірної України отримав 7,5 бала від авторитетного спортивного порталу SofaScore. Ця оцінка стала найвищою серед всіх гравців обох команд.

Українець Лунін став кращим в Іспанії SofaScore

У цій грі Лунін пропустив м'яч на 9-й хвилині, але його скасували після перегляду VAR.

За 90 хвилин ігрового часу Андрій двічі виніс м'яч кулаками, один раз успішно зіграв за межами штрафного майданчика і зробив два сейва. Всього на рахунку українця 30 торкань до м'яча і 10 точних передач (42%).

Для нашого футболіста цей матч став шостим "сухим" в сезоні. Всього Лунін пропустив 18 м'ячів в 19 зустрічах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 липня Лунін відбив пенальті в третьому матчі в сезоні.

На 12-й хвилині матчу 38-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в Сегунді проти "Кадіса" наш співвітчизник парирував 11-метровий, який пробивав Алекс Фернандес.