Українець Лунін став найкращим голкіпером туру в Іспанії

Український голкіпер "Реал Ов'єдо" Андрій Лунін потрапив у символічну збірну 27-го туру Сегунди завдяки своєму виступу у виїзному матчі проти "Райо Вальєкано".

Як повідомляє агентство Marca, українець став найкращим воротарем тижня у другому за силою іспанському дивізіоні. Лунін зробив кілька вражаючих сейвів у першому таймі та впевнено грав на виходах. У другій половині у ворота "Ов'єдо" був призначений пенальті, і наш співвітчизник був дуже близький до того, щоб відбити удар, але, дотягнувшись до м'яча кінчиками пальців, не зміг перевести його на кутовий.

Андрій Лунін

Символічна збірна 27-го туру іспанської Сегунди Marca

Нагадаємо, що команда українця займає 18-е місце в Сегунді та веде боротьбу за виживання, маючи порівну очок з "Альбасете" Романа Зозулі, який знаходиться в зоні вильоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому турі Лунін вперше зіграв проти Зозулі, зумівши відбити пенальті, зароблений українським нападаючим.

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