Українець Лунін провів "сухий" матч і допоміг команді вийти з зони вильоту

Михайло Морозов Футбол 09:49, 23.06.2020

Український голкіпер Андрій Лунін зумів залишити ворота "Ов'єдо" в недоторканності у виїзному матчі 34-го туру іспанської Сегунди проти хіхонського "Спортинга".

У нашого співвітчизника було не так багато роботи. У першому таймі він зробив суперсейв після удару суперника, проте в цьому епізоді було зафіксовано положення "поза грою".

"Ов'єдо" Луніна вийшов вперед на 70-й хвилині завдяки зусиллям Борхи Санчеса, який відібрав м'яч у гравця "Спортінга" на підступах до свого штрафного і забив єдиний гол у цьому матчі, пробігши майже через все поле. На 87-й хвилині господарям вдалося пробити українського голкіпера, але взяття воріт було скасовано через офсайд.

Завдяки цій перемозі "Ов'єдо" залишив зону вильоту, відірвавшись від неї на два очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у попередньому поєдинку Лунін відбив пенальті і врятував команду від поразки.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Деркач оприлюднив чергову "сенсацію" про Порошенка: чиї імена прозвучали

День батька: як зірки українського шоу-бізнесу зворушливо відзначили свято

Путин должен вернуть подарки украинского народа

"Слуги" придумали, как залезть в карман украинцев

"Слуги народу" під час карантину пообідали в ресторані Дніпра на 15 тисяч гривень. Фото та відео