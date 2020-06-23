Українець Лунін провів "сухий" матч і допоміг команді вийти з зони вильоту

Український голкіпер Андрій Лунін зумів залишити ворота "Ов'єдо" в недоторканності у виїзному матчі 34-го туру іспанської Сегунди проти хіхонського "Спортинга".

У нашого співвітчизника було не так багато роботи. У першому таймі він зробив суперсейв після удару суперника, проте в цьому епізоді було зафіксовано положення "поза грою".

"Ов'єдо" Луніна вийшов вперед на 70-й хвилині завдяки зусиллям Борхи Санчеса, який відібрав м'яч у гравця "Спортінга" на підступах до свого штрафного і забив єдиний гол у цьому матчі, пробігши майже через все поле. На 87-й хвилині господарям вдалося пробити українського голкіпера, але взяття воріт було скасовано через офсайд.

Завдяки цій перемозі "Ов'єдо" залишив зону вильоту, відірвавшись від неї на два очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у попередньому поєдинку Лунін відбив пенальті і врятував команду від поразки.