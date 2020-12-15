Українець Лунін побив рекорд в "Реалі"

Український голкіпер Андрій Лунін побив рекорд в мадридському "Реалі", ставши першим голкіпером в історії за кількістю проведеного часу в клубі без дебюту.

Як зазначає Marca, 21-річний футболіст жодного разу не зіграв майже за 30 місяців перебування в клубі. За цей час в команді змінилося три головних тренера – Юлен Лопетегі, Сантьяго Соларі і Зінедін Зідан.

Лунін не грав в Ла Лізі в оренді за "Реал Вальядолід" у першій половині минулого сезону – всього двічі зігравши у Кубку Іспанії. Воротар збірної України програв місце у воротах Жорді Масіпу.

Крім того, українець, який перейшов в Мадрид з "Зорі" влітку 2018 роки за 8,5 млн євро, провів в оренді у "Леганесі" всього чотири матчі Ла Ліги у попередньому сезоні, програвши місце у рамці Івану Куельяру.

На початку цього року Андрій перейшов у клуб Сегунди "Реал Ов'єдо", провів 20 матчів за астурійський клуб (шість з них всуху), після чого влітку повернувся до "Реалу".