Українець "Динамо" може змінити громадянство

Півзахисник "Динамо" Ігор Харатін, який на правах оренди виступає за луганську "Зорю", може незабаром змінити клуб.

Перспективному українцеві пропонують не тільки контракт, а й допомогу в зміні громадянства.

Раніше в угорських ЗМІ з'явилася інформація про те, що футболіст близький до переходу в "Ференцварош", який на даний момент очолює екс-тренер київського "Динамо" Сергій Ребров. Однак у клубу з'явився конкурент у боротьбі за перспективного гравця: Харатіним зацікавився "Відеотон". Причому другий клуб крім угоди пропонує українцеві допомогу в отриманні угорського паспорта. У нашого спортсмена є коріння в сусідній країні, що може значно спростити цю процедуру, повідомляє портал Команда 1.

Ігор Харатін ФК Динамо Київ

Ігор Харатін ФК Динамо Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо вважає "Шахтар" на голову сильнішим, ніж столичний клуб. На думку фахівця, ставка киян на молодь не робить їх фаворитом Прем'єр-ліги України.