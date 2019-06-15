"Україна зможе все!" Зеленський і Порошенко зворушливо привітали з тріумфом на чемпіонаті світу

Президент України Володимир Зеленський і попередній глава держави Петро Порошенко привітали національну збірну (U-20) з тріумфом на чемпіонаті світу з футболу.

"Об'єднавшись, зробити неможливо. Це наша національна ідея. U-20 збірна України з футболу - ви неймовірні! Ви - переможці, ви - наша надія, ви - доказ того, що Україна зможе все. А молода Україні - навіть більше!" - написав Зеленський в Facebook.

Порошенко також висловив надію на нові перемоги українських спортсменів.

"Ви - гордість всієї України! І своєю перемогою довели, що українська молодь - сильна і краща", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в фіналі Україна переграла Південну Корею з рахунком 3:1, пропустивши гол з пенальті ще на старті матчу. Головний тренер української команди привітав з перемогою, зазначивши, що емоцій у нього не залишилося.

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