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"Україна зможе все!" Зеленський і Порошенко зворушливо привітали з тріумфом на чемпіонаті світу

9.1тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський і попередній глава держави Петро Порошенко привітали національну збірну (U-20) з тріумфом на чемпіонаті світу з футболу.

"Об'єднавшись, зробити неможливо. Це наша національна ідея. U-20 збірна України з футболу - ви неймовірні! Ви - переможці, ви - наша надія, ви - доказ того, що Україна зможе все. А молода Україні - навіть більше!" - написав Зеленський в Facebook.

Порошенко також висловив надію на нові перемоги українських спортсменів.

"Ви - гордість всієї України! І своєю перемогою довели, що українська молодь - сильна і краща", - заявив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в фіналі Україна переграла Південну Корею з рахунком 3:1, пропустивши гол з пенальті ще на старті матчу. Головний тренер української команди привітав з перемогою, зазначивши, що емоцій у нього не залишилося.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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Ронович Рон
Ронович Рон
А кто вообще просит парашу свой рот открывать, и почему эта сабака ещё не на нарах?
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Trikur Yuriy
Trikur Yuriy
Что за бред вы написали? "Объединившись, сделать невозможно". А что сказал Президент? "Об'єднавшись, зробити неможливе". И кто у вас работать переводчиком?!
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Данил Кирей
Данил Кирей
Ну Зеля понятно поздравил, ну а кто такой Порох и кому нужны его поздравления?!
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