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16 жовтня • оновлено в 15:43
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Україна зіграє з Німеччиною: чому це добре та чого чекати від жеребкування Євро-2020

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Євро-2020 все більше стає революційним - Україна вперше безпосередньо і достроково вийшла на ЧЄ, а вже на фініші відбору дізнається половину своїх суперників по групі самого чемпіонату.

Жеребкування майбутнього чемпіонату Європи дуже заплутане в порівнянні з минулими традиційними процедурами формування груп. Тут варто пам'ятати в першу чергу, що Євро-2020 має великий "географічний" акцент і пройде в 12-ти містах різних країн. Від цього УЄФА й відштовхується в процесі майбутньої жеребкування.

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Україна, вигравши свою групу кваліфікації, на 99 відсотків гарантувала собі місце в кошику 1 при жеребкуванні, і вже зі значною часткою ймовірності може пакувати валізи в Мюнхен і Будапешт, де "синьо-жовтих" зустріне Німеччина. Як так виходить та що ще може змінитися для нашої збірної - детально розбирає OBOZREVATEL.

Основні істини Євро-2020: хто, де і чому?

На майбутньому чемпіонаті Європи візьмуть участь 24 збірні, розділені на 6 груп. 20 збірних кваліфікуються через звичайний відбір, ще 4 - через Лігу націй. Україну відбіркові справи вже не хвилюють, але сенс в останньому матчі відбору з Сербією все ж є - зміцнити свою позицію, щоб уникнути вильоту з кошика 1 при жеребкуванні.

Збірна України

Збірна України

На жеребкуванні Євро-2020 буде використовуватися чотири кошики по 6 команд. У першій будуть самі топові збірні - 6 переможців своїх груп кваліфікації, які мають у відборі найкращі показники. Другий кошик - ще 4 переможці груп (хто не потрапив в першу корзину) та 2 кращих володаря других місць. Кошик №3 - 6 команд, що зайняли другі місця в кваліфікації. І в останню корзину увійдуть 2 гірших володарі других місць плюс 4 збірні, що пробилися через Лігу націй.

При цьому важливо не забувати, що в даному випадку команди визначаються за рейтингом лише кваліфікації Євро-2020, а не відносно загального рейтингу УЄФА (як було раніше). Тобто, важливі тільки показники цьогорічного відбору, і нічого іншого. При цьому в групах з 6-ма командами результати матчів з аутсайдером НЕ будуть прийматися в рахунок (щоб зберегти баланс з групами, де 5 команд).

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Трохи важко повірити, але на сьогоднішній момент Україна - найкраща збірна серед лідерів груп кваліфікації. Зараз у "синьо-жовтих" більше всіх очок при мінімальних втратах. Але "ще не вечір", і конкурентам в основному належить зіграти по два матчі, а Україні - лише один, з Сербією.

Україна зіграє з Німеччиною: чого чекати від жеребкування Євро-2020

Ймовірний розклад: Україна істотно опуститься в позиціях, але залишиться в кошику 1

Звичайно ж, в цілому все як і раніше залежить від нас: виграємо у Сербії в останньому турі - залишаємося на перших місцях в першому кошику. При такому розкладі з нами зрівняються тільки Бельгія та Італія, інші будуть нижче. І команда Шевченка - в топах при жеребкуванні.

З Італією Україна може зустрітися на Євро-2020 не раніше 1/8 фіналу

З Італією Україна може зустрітися на Євро-2020 не раніше 1/8 фіналу

А ось якщо Україна в Белграді розпише нічию, тоді вже включається математика. Як бачимо по таблиці, Італія та Бельгія з двома матчами в запасі й навіть +4 очки в активі обійдуть "синьо-жовтих". Це ж зробить і Голландія, якщо набере 6 очок в кінцівці відбору. Напевно наздогнати українців вийде і у Іспанії, якій для цього треба обіграти Румунію будинку.

Інтрига залишається тільки у Англії (мінімальна) - англійцям залишилося грати з Чорногорією і Косово. З чорногорцями для британців, як то кажуть, "все зрозуміло". А ось в Косово "Трьом Левам" взагалі немає гарантії перемоги, дуже ймовірна та нічия (косовари до останнього мають шанси зайняти друге місце). Так що англійці в разі втрати очок при нічиїй України теж виявляться нижче нас.

Як можемо вилетіти з першого кошика?

Малоймовірно, але факт - якщо Україна програє Сербії (та ще й крупно), то може і втратити місце в першому кошику. Тоді шанси виштовхнути "синьо-жовтих" будуть у Туреччини або Польщі. Але при цьому обом, само собою, треба брати по 6 очок на фініші відбору, при чому забиваючи суперникам в двох іграх приблизно по 4-5 м'ячів. На папері, звичайно, можливий розклад, але на практиці - майже не реалізовується.

При цьому варто відзначити, що Туреччина ще під питанням як володар першого місця групи - у турків рівну кількість очок з Францією (по 19 з урахуванням всіх показників). Але Туреччина за особистими зустрічами краще французів, тому їй в останніх матчах з Ісландією і Андоррою треба перемагати (або ж сподіватися на осічку Франції, що навряд чи).

Який фінальний розклад для перших місць і України прогнозує OBOZREVATEL (в матчі з Сербією за результат взята нічия)

Прогнозований розклад рейтингу переможців груп без урахування Хорватії та Ірландії, які вже не можуть наздогнати Україну

Прогнозований розклад рейтингу переможців груп без урахування Хорватії та Ірландії, які вже не можуть наздогнати Україну

І при чому тут географія?

Тепер повертаємося до нашої родзинку - географічному принципу, що впливає на жеребкування. Через те, що зараз ЧЄ буде приймати 12 міст по всій Європі, УЄФА, щоб уникнути великого розкиду по відстанях, вже сформувала пари-господині груп. Що відразу визначило фактично 50 відсотків учасників квартетів Євро.

За підсумками рішень УЄФА групи Євро-2020 будуть проходити в таких містах:

Група A: Італія (Рим, "Стадіо Олімпіко"), Азербайджан (Баку, "Олімпійський")

Група B: Росія (Санкт-Петербург, стадіон "Санкт-Петербург"), Данія (Копенгаген, "Паркен")

Група C: Нідерланди (Амстердам, "Йохан Кройфф Арена"), Румунія (Бухарест, "Арена Націонале")

Група D: Англія (Лондон, "Уемблі"), Шотландія (Глазго, "Хемпден Парк")

Група E: Іспанія (Більбао, "Сан-Мамес"), Ірландія (Дублін, "Дублін Арена")

Група F: Німеччина (Мюнхен, "Арена Мюнхен"), Угорщина (Будапешт, "Пушкаш Арена")

Карта міст, що прийматимуть матчі Євро-2020

Карта міст, що прийматимуть матчі Євро-2020

xsport.ua

Тобто, господарі, що вийшли на Євро, вже будуть знати одну свою пару. Так, наприклад, вже майже немає питань по Іспанії та Ірландії в групі Е або Голландії та Румунії в групі С. Та й Німеччина з Угорщиною і Росія з Данією напевно вийдуть на Євро, а у тих же Шотландії та Азербайджану буде шанс пробитися на чемпіонат через Лігу націй.

Чому Україні лежить шлях до Німеччини і Угорщини, але треба бути готовим їхати в Нідерланди та Румунію?

Виходячи з нинішніх розкладів і досить ймовірних прогнозів, Україна не потрапляє у групи А, D і Е - ми не зможемо на груповому турнірі відправитися в Іспанію, Англію та Італію через знаходження з ними в одному кошику при жеребкуванні. Також ми точно не потрапимо в групу В, де одним з господарів є Росія.

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Тому залишається лише два варіанти - групи С і F. І тут все зав'язується на протистоянні Нідерландів і Німеччини в кваліфікації. Обидві йдуть "нога в ногу", у обох - по 15 очок. Але "Помаранчеві" все ж попереду через переваги в особистих зустрічах. Якщо голландці не втратять очки в матчах, що залишилися, то займуть місце в кошику 1 і теж виключать зустріч з Україною в групі. Тому з господарів нам залишаться в суперниках Німеччина і Угорщина, які в разі проходу на ЧЄ в кошиках 2 і 3.

Якщо ж Німеччина обійде Нідерланди в групі кваліфікації, тоді все станеться навпаки - німці з Україною будуть в одному кошику під час жеребкування, і тоді ми відправимося в групу С (де господарі - голландці та румуни будуть в інших кошиках).

Є один капосний момент...

Все вищесказане може посипатися як картковий будиночок, адже тримається на впевненості, що Бельгія не втратить лідерство і вийде на Євро саме з першого місця. В іншому випадку переможцем групи стане Росія, яка буде претендувати на кошик 1. І це створить Україні чималі проблеми.

Є ймовірність, що Україні на Євро-2020 в групі знову попадеться Португалія

Є ймовірність, що Україні на Євро-2020 в групі знову попадеться Португалія

Україну і Росію УЄФА буде розводити до останнього, і при попаданні в різні кошики та ж УЄФА може вручну поміняти положення команд. Наприклад, якщо Україна буде в кошику 1 на останній позиції, а Росія - в 2-му, то спеціальний комітет УЄФА екстреним рішенням може опустити українців в кошик 2 (щоб Україна і Росія ніяк не могли потрапити в одну групу при жеребкуванні). А на місце "синьо-жовтих", наприклад, підніметься хтось із пари Нідерланди-Німеччина.

Не програємо Сербії, і все складається якнайкраще

Втім, все ж будемо сподіватися на вдалий результат для України в Сербії (для чого є всі підстави) і зібраність Бельгії. Також цілком імовірно, що нас чекатиме група F - Німеччина таки займе 2-е місце і буде нас чекати вже з кошика 2.

Як для уболівальників, так і для самої збірної матчі групи в Мюнхені та Будапешті - найкращий варіант. Це найближче до України з усіх інших пар, і між собою німецьке і угорське міста розташовані також не настільки далеко. З логістики та зручності дороги - одна з кращих груп (так, є ще Великобританія і група Данія-Росія, але туди нам потрапити не судилося). Тому сердитися при жеребкуванні не варто: Німеччина зараз явно слабкіше зразка 2016-го, і Україна може змагатися з Бундестімом, Угорщина (якщо вийде на Євро) - суперник посильний, ну і залишається дочекатися аутсайдера з кошика 4.

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Читайте всі новини по темі "жеребкування" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
жеребкування Євро-2020 Україна - Португалія
Теги
Збірна України з футболу збірна Німеччини з футболу збірна Угорщини з футболу Збірна Голландії з футболу УЄФА
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