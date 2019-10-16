Україна зіграє з Німеччиною: чому це добре та чого чекати від жеребкування Євро-2020

Євро-2020 все більше стає революційним - Україна вперше безпосередньо і достроково вийшла на ЧЄ, а вже на фініші відбору дізнається половину своїх суперників по групі самого чемпіонату.

Жеребкування майбутнього чемпіонату Європи дуже заплутане в порівнянні з минулими традиційними процедурами формування груп. Тут варто пам'ятати в першу чергу, що Євро-2020 має великий "географічний" акцент і пройде в 12-ти містах різних країн. Від цього УЄФА й відштовхується в процесі майбутньої жеребкування.

Україна, вигравши свою групу кваліфікації, на 99 відсотків гарантувала собі місце в кошику 1 при жеребкуванні, і вже зі значною часткою ймовірності може пакувати валізи в Мюнхен і Будапешт, де "синьо-жовтих" зустріне Німеччина. Як так виходить та що ще може змінитися для нашої збірної - детально розбирає OBOZREVATEL.

Основні істини Євро-2020: хто, де і чому?

На майбутньому чемпіонаті Європи візьмуть участь 24 збірні, розділені на 6 груп. 20 збірних кваліфікуються через звичайний відбір, ще 4 - через Лігу націй. Україну відбіркові справи вже не хвилюють, але сенс в останньому матчі відбору з Сербією все ж є - зміцнити свою позицію, щоб уникнути вильоту з кошика 1 при жеребкуванні.

Збірна України

На жеребкуванні Євро-2020 буде використовуватися чотири кошики по 6 команд. У першій будуть самі топові збірні - 6 переможців своїх груп кваліфікації, які мають у відборі найкращі показники. Другий кошик - ще 4 переможці груп (хто не потрапив в першу корзину) та 2 кращих володаря других місць. Кошик №3 - 6 команд, що зайняли другі місця в кваліфікації. І в останню корзину увійдуть 2 гірших володарі других місць плюс 4 збірні, що пробилися через Лігу націй.

При цьому важливо не забувати, що в даному випадку команди визначаються за рейтингом лише кваліфікації Євро-2020, а не відносно загального рейтингу УЄФА (як було раніше). Тобто, важливі тільки показники цьогорічного відбору, і нічого іншого. При цьому в групах з 6-ма командами результати матчів з аутсайдером НЕ будуть прийматися в рахунок (щоб зберегти баланс з групами, де 5 команд).

Трохи важко повірити, але на сьогоднішній момент Україна - найкраща збірна серед лідерів груп кваліфікації. Зараз у "синьо-жовтих" більше всіх очок при мінімальних втратах. Але "ще не вечір", і конкурентам в основному належить зіграти по два матчі, а Україні - лише один, з Сербією.

Ймовірний розклад: Україна істотно опуститься в позиціях, але залишиться в кошику 1

Звичайно ж, в цілому все як і раніше залежить від нас: виграємо у Сербії в останньому турі - залишаємося на перших місцях в першому кошику. При такому розкладі з нами зрівняються тільки Бельгія та Італія, інші будуть нижче. І команда Шевченка - в топах при жеребкуванні.

З Італією Україна може зустрітися на Євро-2020 не раніше 1/8 фіналу

А ось якщо Україна в Белграді розпише нічию, тоді вже включається математика. Як бачимо по таблиці, Італія та Бельгія з двома матчами в запасі й навіть +4 очки в активі обійдуть "синьо-жовтих". Це ж зробить і Голландія, якщо набере 6 очок в кінцівці відбору. Напевно наздогнати українців вийде і у Іспанії, якій для цього треба обіграти Румунію будинку.

Інтрига залишається тільки у Англії (мінімальна) - англійцям залишилося грати з Чорногорією і Косово. З чорногорцями для британців, як то кажуть, "все зрозуміло". А ось в Косово "Трьом Левам" взагалі немає гарантії перемоги, дуже ймовірна та нічия (косовари до останнього мають шанси зайняти друге місце). Так що англійці в разі втрати очок при нічиїй України теж виявляться нижче нас.

Як можемо вилетіти з першого кошика?

Малоймовірно, але факт - якщо Україна програє Сербії (та ще й крупно), то може і втратити місце в першому кошику. Тоді шанси виштовхнути "синьо-жовтих" будуть у Туреччини або Польщі. Але при цьому обом, само собою, треба брати по 6 очок на фініші відбору, при чому забиваючи суперникам в двох іграх приблизно по 4-5 м'ячів. На папері, звичайно, можливий розклад, але на практиці - майже не реалізовується.

При цьому варто відзначити, що Туреччина ще під питанням як володар першого місця групи - у турків рівну кількість очок з Францією (по 19 з урахуванням всіх показників). Але Туреччина за особистими зустрічами краще французів, тому їй в останніх матчах з Ісландією і Андоррою треба перемагати (або ж сподіватися на осічку Франції, що навряд чи).

Який фінальний розклад для перших місць і України прогнозує OBOZREVATEL (в матчі з Сербією за результат взята нічия)

Прогнозований розклад рейтингу переможців груп без урахування Хорватії та Ірландії, які вже не можуть наздогнати Україну

І при чому тут географія?

Тепер повертаємося до нашої родзинку - географічному принципу, що впливає на жеребкування. Через те, що зараз ЧЄ буде приймати 12 міст по всій Європі, УЄФА, щоб уникнути великого розкиду по відстанях, вже сформувала пари-господині груп. Що відразу визначило фактично 50 відсотків учасників квартетів Євро.

За підсумками рішень УЄФА групи Євро-2020 будуть проходити в таких містах:

Група A: Італія (Рим, "Стадіо Олімпіко"), Азербайджан (Баку, "Олімпійський")

Група B: Росія (Санкт-Петербург, стадіон "Санкт-Петербург"), Данія (Копенгаген, "Паркен")

Група C: Нідерланди (Амстердам, "Йохан Кройфф Арена"), Румунія (Бухарест, "Арена Націонале")

Група D: Англія (Лондон, "Уемблі"), Шотландія (Глазго, "Хемпден Парк")

Група E: Іспанія (Більбао, "Сан-Мамес"), Ірландія (Дублін, "Дублін Арена")

Група F: Німеччина (Мюнхен, "Арена Мюнхен"), Угорщина (Будапешт, "Пушкаш Арена")

Карта міст, що прийматимуть матчі Євро-2020 xsport.ua

Тобто, господарі, що вийшли на Євро, вже будуть знати одну свою пару. Так, наприклад, вже майже немає питань по Іспанії та Ірландії в групі Е або Голландії та Румунії в групі С. Та й Німеччина з Угорщиною і Росія з Данією напевно вийдуть на Євро, а у тих же Шотландії та Азербайджану буде шанс пробитися на чемпіонат через Лігу націй.

Чому Україні лежить шлях до Німеччини і Угорщини, але треба бути готовим їхати в Нідерланди та Румунію?

Виходячи з нинішніх розкладів і досить ймовірних прогнозів, Україна не потрапляє у групи А, D і Е - ми не зможемо на груповому турнірі відправитися в Іспанію, Англію та Італію через знаходження з ними в одному кошику при жеребкуванні. Також ми точно не потрапимо в групу В, де одним з господарів є Росія.

Тому залишається лише два варіанти - групи С і F. І тут все зав'язується на протистоянні Нідерландів і Німеччини в кваліфікації. Обидві йдуть "нога в ногу", у обох - по 15 очок. Але "Помаранчеві" все ж попереду через переваги в особистих зустрічах. Якщо голландці не втратять очки в матчах, що залишилися, то займуть місце в кошику 1 і теж виключать зустріч з Україною в групі. Тому з господарів нам залишаться в суперниках Німеччина і Угорщина, які в разі проходу на ЧЄ в кошиках 2 і 3.

Якщо ж Німеччина обійде Нідерланди в групі кваліфікації, тоді все станеться навпаки - німці з Україною будуть в одному кошику під час жеребкування, і тоді ми відправимося в групу С (де господарі - голландці та румуни будуть в інших кошиках).

Є один капосний момент...

Все вищесказане може посипатися як картковий будиночок, адже тримається на впевненості, що Бельгія не втратить лідерство і вийде на Євро саме з першого місця. В іншому випадку переможцем групи стане Росія, яка буде претендувати на кошик 1. І це створить Україні чималі проблеми.

Є ймовірність, що Україні на Євро-2020 в групі знову попадеться Португалія

Україну і Росію УЄФА буде розводити до останнього, і при попаданні в різні кошики та ж УЄФА може вручну поміняти положення команд. Наприклад, якщо Україна буде в кошику 1 на останній позиції, а Росія - в 2-му, то спеціальний комітет УЄФА екстреним рішенням може опустити українців в кошик 2 (щоб Україна і Росія ніяк не могли потрапити в одну групу при жеребкуванні). А на місце "синьо-жовтих", наприклад, підніметься хтось із пари Нідерланди-Німеччина.

Не програємо Сербії, і все складається якнайкраще

Втім, все ж будемо сподіватися на вдалий результат для України в Сербії (для чого є всі підстави) і зібраність Бельгії. Також цілком імовірно, що нас чекатиме група F - Німеччина таки займе 2-е місце і буде нас чекати вже з кошика 2.

Як для уболівальників, так і для самої збірної матчі групи в Мюнхені та Будапешті - найкращий варіант. Це найближче до України з усіх інших пар, і між собою німецьке і угорське міста розташовані також не настільки далеко. З логістики та зручності дороги - одна з кращих груп (так, є ще Великобританія і група Данія-Росія, але туди нам потрапити не судилося). Тому сердитися при жеребкуванні не варто: Німеччина зараз явно слабкіше зразка 2016-го, і Україна може змагатися з Бундестімом, Угорщина (якщо вийде на Євро) - суперник посильний, ну і залишається дочекатися аутсайдера з кошика 4.

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