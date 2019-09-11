Україна зі скандалом пішла від поразки в спарингу з Нігерією: спортивні підсумки 10 вересня

Збірна України з футболу зробила скандальний камбек в товариському матчі з Нігерією, а на чемпіонаті світу з баскетболу вболівальниця викликала фурор своїми грудьми.

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Крім того, польський суперважковаговик Яцек Хрусліцкі (4-0, 2 КО) здобув ефектну перемогу нокаутом над співвітчизником Матеушем Целепалою. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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