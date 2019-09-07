Україна здобула розгромну перемогу у відборі Євро-2020

Збірна України з футболу в гостях розгромила Литву в 5-му турі класифікації чемпіонату Європи-2020. Поєдинок у Вільнюсі завершився з рахунком 0:3.

З перших секунд господарі сіли на свою половину поля, залишаючи мінімум проміжків між лініями атаки і захисту.

Це їм слабо допомогло і вже на 7-й хвилині Україна відкрила рахунок в матчі. Марлос віддав чудовий вертикальний пас на Зінченка, литовці невдало спробували організувати штучний офсайд, Саша залишився один на один з воротарем і на паузі точно пробив в кут.

Забивши гол українці віддали ініціативу супернику, дозволяючи футболістам Литви контролювати м'яч, при цьому не даючи можливість створити будь-яку небезпеку біля своїх воріт.

Ближче до середини зустрічі пішов дрібний футбол в центрі поля, де наші співвітчизники за рахунок коротких передач намагалися розхитати оборону суперника. Українські гравці почали високо пресингувати і це принесло свої дивіденди.

На 27-й хвилині Марлос дійшов до лінії штрафної і майстерно поклав круглого у правий кут. Різниця в класі між командами поступово проявлялася все чіткіше і гра практично не покидала половину поля збірної Литви.

Після перерви малюнок гри не змінився. Підопічні Андрія Шевченка впевнено контролювали хід матчу, часто заграючи на фланзі Андрія Ярмоленка.

Руслан Малиновський, що дав напередодні велике інтерв'ю OBOZREVATEL, раз по раз перевіряв голкіпера, і один з ударів на 61-й хвилині досяг мети. Після затяжної атаки хавбек "Аталанти" ювелірно поклав шкіряну сферу чітко в кут.

Кінцівку матчу збірна України провела в енергозберігаючому режимі, не форсуючи події, організовуючи контрвипади, і відбиваючись від млявих атак литовців.

Литва – Україна 0:3

Голи: 0:1 – 7 Зінченко, 0:2 – 27 Марлос, 0:3 – 61 Малиновський.

Литва – Зубас, Міколюнас, Паленіс, Гірдвайніс, Матулявічюс (Кукліс, 63), Вербіцкас, Жулпа, Шимкус, Черних (Лаукжяміс, 68), Воробйов, Голубіцкас (Сливка, 52).

Україна – Пятов, Матвієнко, Миколенко, Кривцов, Зінченко, Малиновський (Безус, 80), Болбат, Марлос, Степаненко, Ярмоленко (Циганков, 60), Яремчук (Мораес, 65).

Попередження: Миколенко (73).

Литва - Україна ФФЛ

Литва - Україна ФФЛ

Литва - Україна ФФЛ

Литва - Україна ФФЛ

Литва - Україна ФФЛ

Литва - Україна ФФЛ

Свій наступний офіційний матч підопічні Андрія Шевченка проведуть 11 жовтня вдома з Литвою. 10 вересня "жовто-сині" проведуть в Дніпрі товариський спаринг з Нігерією.

Нагадаємо, що збірна України набрала 10 очок в перших чотирьох турах. У спарених матчах 7/10 червня зі рахунком 5:0 була розгромлена Сербія, а потім мінімально (1:0) обіграний Люксембург.

22 березня українці сенсаційно зіграли внічию (0:0) в матчі проти Португалії, а 25 березня на останніх секундах вирвали перемогу над непоступливим Люксембургом (2:1).

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард збірної України Роман Яремчук отримав травму перед матчем відбору Євро-2020 з Литвою.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!